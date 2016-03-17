هشام زعزوع: الحركة السياحية سيئة جداً ونراهن على عودتها الشتاء القادم

أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن السياحة الروسية تغطى مايقرب من 30% من حجم السياحة الوافدة فى مصر ، مشيراً إلى أن مصر فى الوقت الحالى فقدت أكثر من 50 % من حجم السياحة العامة، موضحاً أن وضع حركة السياحة سيئ جداً .

وأضاف وزير السياحة، فى مداخلة هاتفية، مع الاعلامى وائل الابراشى، ببرنامجه العاشرة مساء، والمذاع عبر فضائية دريم، أنه لم يصله تقريراً يفيد بإفلاس بعض الفنادق وإغلاقها نتيجة ضعف الإقبال على الأماكن السياحية فى مصر، قائلاً: "نراهن على عودة حركة السياحة لطبيعتها فى الشتاء القادم".

وأوضح أن ضعف الترويج للسياحة فى مصر كان نتيجة وقف حركة الطيران الروسى و البريطانى لمصر نتيجة الانطباع المغلوط الناتج عن مشكلة المطارات فى مصر.

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