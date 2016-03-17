أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هشام زعزوع: الحركة السياحية سيئة جداً ونراهن على عودتها الشتاء القادم

Google+ Print
هشام زعزوع: الحركة السياحية سيئة جداً ونراهن على عودتها الشتاء القادم هشام زعزوع: الحركة السياحية سيئة جداً ونراهن على عودتها الشتاء القادم
أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن السياحة الروسية تغطى مايقرب من 30% من حجم السياحة الوافدة فى ، مشيراً إلى أن مصر فى الوقت الحالى فقدت أكثر من 50 % من حجم السياحة العامة، موضحاً أن وضع حركة السياحة سيئ جداً .

وأضاف وزير السياحة، فى مداخلة هاتفية، مع الاعلامى وائل الابراشى، ببرنامجه العاشرة مساء، والمذاع عبر فضائية دريم، أنه لم يصله تقريراً يفيد بإفلاس بعض الفنادق وإغلاقها نتيجة ضعف الإقبال على الأماكن السياحية فى مصر، قائلاً: "نراهن على عودة حركة السياحة لطبيعتها فى الشتاء القادم".

وأوضح أن ضعف الترويج للسياحة فى مصر كان نتيجة وقف حركة الطيران الروسى و البريطانى لمصر نتيجة الانطباع المغلوط الناتج عن مشكلة المطارات فى مصر.

الحكومة تتخذ 11 قرارًا خلال اجتماعها اليوم.. أبرزها مد مهلة سداد مديونيات قطاع السياحة لعام.. وتعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة.. والموافقة على القرض التلقائى السادس مع صندوق النقد العربى

وزير السياحة: الحكومة وافقت على إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ

السياحة: فحص 912 سيارة سياحية و164 سائق نقل سياحى حضروا دورات تدريبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة