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محافظ بنى سويف يعلن نيته تنفيذ منتج سياحى بمنطقة هرم ميدوم

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محافظ بنى سويف يعلن نيته تنفيذ منتج سياحى بمنطقة هرم ميدوم محافظ بنى سويف يعلن نيته تنفيذ منتج سياحى بمنطقة هرم ميدوم
كشف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف عن نيته الاهتمام بالأنشطة السياحية فى المحافظة من أجل وضع بنى سويف على خريطة السياحة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيطرح تنفيذ منتج سياحى بمنطقة هرم ميدوم السياحى أمام المطورين باعتبار أن تنفيذ المشروع يحتاج مستثمرين قادرين على تحويل الحلم إلى واقع حتى لا تتكلف المحافظة أعباء مالية إضافية ويكون دورها توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذى سيجعل المحافظة على خارطة السياحة المصرية.

وقال محافظ بنى سويف فى تصريحات خاصة أنه ينوى الاهتمام بالأنشطة الثقافية حيث استقدم فرق من دار الأوبرا المصرية لأول مرة فى تاريخ المحافظة بعدما استضافت بنى سويف فرقة "أم كلثوم" التابعة وهو ما لاقى إحسان من قبل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم عرض جديد يوم الأحد المقبل.

أضاف شريف حبيب أنه ينوى تنظيم عروض للفنون التراثية بكل مراكز المحافظة ضمن خطته لتفعيل الأنشطة المختلفة للمحافظة.


>الحكومة تتخذ 11 قرارًا خلال اجتماعها اليوم.. أبرزها مد مهلة سداد مديونيات قطاع السياحة لعام.. وتعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة.. والموافقة على القرض التلقائى السادس مع صندوق النقد العربى

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مصر 365

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