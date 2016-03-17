كلية طب بيطرى قناة السويس تنظم دورة تدريبية فى الجراحات التجريبية

نظم مركز خدمة المجتمع بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس بالاشتراك مع وحدة الجراحات التدريبية بالتعاون مع قسم الجراحة والتخدير والإشاعة دورة تدريبية حول الجراحة التدريبية للحيوانات المنزلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الدورة الدكتور حبش النادى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش، جاء ذلك تحت إشراف عام الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى وإشراف الدكتور على معوض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتورة سعدية عبد الفتاح على مدير مركز خدمة المجتمع بالكلية.

وحاضر بالدورة كل من الدكتور محسن زغلول رئيس القسم والدكتور محمد عبد التواب عميد الكلية الأسبق والدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الدهراوى الأستاذ المتفرغ بالقسم والدكتور محمد حسن شقيدف الأستاذ بالقسم وطبيب بيطرى محمد عبدالله المدرس بالقسم الأعضاء بقسم الجراحة.

كما حضر الدورة 30 متدربا من طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والأطباء البيطريين بمديريات الطب البيطرى بإقليم القناة وسيناء.

وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات المتدربين والأطباء البيطريين والخريجين وطلاب مرحلة البكالوريوس وتنمية مهاراتهم على كيفية التعامل الصحيح مع الحيوانات المنزلية وكيفية تشخيص وعمل جراحات لهذه الحيوانات، وقام المتدربون خلال الدورة بإجراء عمليات المرىء والمعدة والجهاز التناسلى فى الذكر والأنثى.

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