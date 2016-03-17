بعد توديع دوري الأبطال - النني: الدوري لسه في الملعب

يتمسك محمد النني لاعب وسط أرسنال بأمل تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي بعد توديع المدفعجية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وحل أرسنال ضيفا على برشلونة ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب، وسقط بثلاثية مقابل هدف النني في الإياب.

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وقال النني في تصريحات لقناة Bein sports عقب اللقاء: "رغم الخروج من دوري الأبطال وكأس إنجلترا في أسبوع واحد لكننا نتمسك بأمل التتويج بالدوري".

وأضاف "الدوري الإنجليزي مازال في الملعب، أمامنا تسع مباريات ونستطيع حسم اللقب".

ويبعد أرسنال ثالث الدوري الإنجليزي عن ليستر سيتي المتصدر بفارق 11 نقطة، علما بأنه لعب مباراة أقل.

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