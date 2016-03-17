أستاذة أورام تطالب بالتأمين الصحى الشامل للمصريين وإلغاء العلاج على نفقة الدولة

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أستاذة علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة، وعضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، إن الدستور ينص على علاج المرضى مجانًا، مطالبة بضرورة وجود تأمين صحى شامل لجميع المصريين، وإلغاء فكرة العلاج على نفقة الدولة، وذلك خلال مؤتمر قسم علاج الأورام والطب النووى بطب قصر العينى.

وقالت كلنا مواطنون مصريون ولابد من علاج أى مريض مجانا إذا تطلب العلاج حتى لا يكون هناك مهانة للمريض، وانتظار للعلاج حتى صدور قرار على نفقة الدولة، كما طالبت بضرورة التدريب المستمر للأطباء والمعاونين موضحة أنه ليست كل أدوية السرطان مرتفعة الثمن، مؤكدة أن العلاجات الموجهة المرتفعة الثمن تحتاج إلى تحاليل معينة لإثبات مدى صلاحيتها للمريض مطالبة بهيئة مصرية لتصنيع الدواء فى مصر مثل أمريكا ودول العالم.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الحليم قد ترأست جلسة عن أورام المسالك البولية تحدثت عن العلاج الإشعاعي، وبعض العلاجات الكيميائية، قبل الجراحة وبعدها موضحة أن سرطان المثانة هو ثالث أنواع السرطانات فى الرجال والثانى فى السيدات، والآن أصبحت أغلب سرطانات المثانة ليس لها علاقة بالبلهارسيا بعد القضاء عليها فى مصر وأصبح التدخين والتعرض لبعض الصبغات والإشعاعات أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة سرطان المثانة.

وقالت إن العلاجات الحديثة ما زالت قيد الأبحاث وحاليًا يتم استخدام العلاج الإشعاعى والكيماوى فى علاج الحالات المتأخرة من الأورام السرطانية.