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بتعاني من القلق والنوم المتقطع والكوابيس.. نصائح تخليك تروح فى سابع نومة

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بتعاني من القلق والنوم المتقطع والكوابيس.. نصائح تخليك تروح فى سابع نومة بتعاني من القلق والنوم المتقطع والكوابيس.. نصائح تخليك تروح فى سابع نومة
اضطرابات النوم المرضية كثيرة ومتنوعة، وهى مؤرقة لمن يعانى منها فقد تلازمه طوال حياته ولا تجعله يستمتع بوقت النوم، المخصص للراحة خلال اليوم.

ولا يعى من يعانون اضطرابات النوم المختلفة أن نظامهم الغذائى قد يزيد من حالة القلق والخلل أثناء ساعات نومهم، وبشكل خاص يتحكم الطعام الذى يتناولونه ليلاً أى وجبة "الغذاء والعشاء"، فى مدى استمتاعهم بالراحة أثناء نومهم من عدمه، وفق ما أكد الدكتور معتز سمير استشارى الباطنة والجهاز الهضمى، موضحًا أن الطعام ونوعيته وكميته يتحكم فى الراحة من عدمها أثناء النوم.

وأضاف الدكتور معتز سمير أن اضطرابات النوم المتوقعة، هى الأرق الشديد أو صعوبة النوم، أو النوم المتقطع والاستيقاظ على فترات، صعوبة النوم المتواصل، وكذلك الكوابيس والأحلام المزعجة، الفزع والتخريف ليلاً، بجانب الشعور بعدم الراحة مهما كانت ساعات النوم طويلة، وكذلك حدوث اعتلالات مرضية كهبوط الدورة الدموية أو مشكلات بالتنفس.

ونصح استشارى الباطنة والجهاز الهضمى بالابتعاد عن تناول الطعام المسبك بكل أنواعه ليلاً، لأن الطماطم المطبوخة مثلاً تزيد من فعالية الحموضة بشدة، ويصعب هضمها ليلاً دون اضطرابات، أما الطعام المقلى ووجبات الفاست فوود "الطعام الجاهز"، فيسببان الاختناق ليلا نتيجة صعوبة التنفس الشديد، كما تزيد هذه المأكولات السابق ذكرها جميعًا من فرص الإصابة بهبوط فى الدورة الدموية أثناء النوم.

كما نصح الدكتور معتز بالبعد عن أكلات بعينها كالحلويات الساخنة بشكل خاص مثل "أم على" الغنية بالسكر والألبان والدقيق الأبيض، مشيرًا إلى أن تسخين هذه المأكولات يزيد حموضة المعدة ويسبب عدم الشعور بالراحة بعد تناولها، مشيرًا إلى أن الطعام الغنى بالدهون، يسبب صعوبة التنفس، وارتجاع الحمض المعوى أثناء النوم.

علشان تنام كويس.. اعمل 6 حاجات قبل وبعد العشاء.. اشرب مية فاترة قبل الأكل بنص ساعة ومية دافية بعده.. واتمشى ربع ساعة حوالين بيتك.. وماتلعبش رياضة تقيلة.. وماتغسلش سنانك فورا.. وبلاش سيجارة قبل النوم

الأكل الدسم قبل النوم مباشرة يسبب عسر الهضم

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مصر 365

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