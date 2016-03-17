ليلة_الأبطال بالفيديو - برشلونة يدمر مدافع أرسنال.. والنني يهز كاتالونيا بهدف رائع

نجح برشلونة في العبور من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن هزم ضيفه أرسنال مجددا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ليتأهل إلى ربع النهائي.

وسجل المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال هدف فريقه الوحيد ليصبح أول مصري يسجل في مرمى الفريق الكاتالوني بمباراة رسمية.

وشارك المصري محمد النني في المباراة أساسيا وحتى النهاية وقدم أداء ممتازا.

وبذلك يكون خرج أرسنال من دور الـ16 للموسم السادس على التوالي ليفشل أبناء أرسين فينجر في العبور لربع النهائي من جديد.

على الجانب الآخر نجح برشلونة في التأهل لدور الثمانية للمرة الـ14 في تاريخه بنظام البطولة الجديد.

بداية مميزة لأرسنال في الدقائق الأولى الذي باغت بالهجوم وكاد أن يسجل عن طريق أوزيل لكن تسديدته مرت بجانب القائم.

لكن رد ميسي الذي انفرد بتمريرة رائعة من نيمار لكن الكولومبي أوسبينا تصدى له بطريقة أروع ليحرمه من هدف.

وفي الدقيقة 18 فض البرازيلي نيمار الاشتباك وسجل الأول لبرشلونة من انفراد تام أودع الكرة على يمين أوسبينا بطريقة رائعة.

ورد أرسنال بتسديدة من فلاميني لكنها مرت فوق العارضة، وكاد أن يسجل مجددا بعد مهارة رائعة من أوزيل الذي مر من ماسكيرانو قبل أن يرسل عرضية وصلت للنني الذي تباطيء لتضيع فرصة هدف.

أرسنال استمر في الضغط وكاد أن يسجل من جديد عن طريق داني ويلبيك من انفراد لكن الأخير سدد برعونة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني باغت محمد النني فريق برشلونة في الدقيقة 51 بعد أن سجل هدفا رائعا لفريقه بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك تير شتيجن حارس برشلونة ليهز كاتالونيا ويتوج أداء أرسنال الطيب.

ورد ميسي سريعا بتسديدة قوية بيسراه لكن الكولومبي أوسبينا واصل التألق وتصدى للدغة الأرجنتيني.

في الدقيقة 58 كاد ويلبيك أن يسجل من جديد لولا تألق ماسكيرانو الذي تدخل في اللحظة الأخيرة ليحرم الإنجليزي من هدف رائع.

وعلى عكس سير اللعب نجح سواريز في وضع برشلونة في المقدمة من جديد بهدف خيالي بعد أن طار لمقابلة عرضية داني ألفيش ليودعها على يمين أوسبينا الذي لم يحرك ساكنا في الدقيقة 65.

بعدها بدقيقتين وقفت العارضة أمام داني ويلبيك الذي سدد بيسراه، وفي الدقيقة 85 تألق تير شتيجن أمام ضربة حرة رائعة من سانشيز ليحرم أرسنال من هدف جديد محقق.

وأنهى ميسي كل شيء في الدقيقة 88 بعد أن سجل هدف برشلونة الثالث بلوب رائع من فوق أوسبينا لتنتهي المباراة بفوز الكاتالونيين 3-1.

شاهد أهداف المباراة