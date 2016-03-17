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#ليلة_الأبطال بالفيديو – المستحيل ليس بافاريا.. مولر ينقذ بايرن بهدف قاتل أمام يوفنتوس

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#ليلة_الأبطال بالفيديو – المستحيل ليس بافاريا.. مولر ينقذ بايرن بهدف قاتل أمام يوفنتوس #ليلة_الأبطال بالفيديو – المستحيل ليس بافاريا.. مولر ينقذ بايرن بهدف قاتل أمام يوفنتوس

سجل توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ هدفا قاتلا في الدقيقة 90 في شباك يوفنتوس ليبقي على آمال فريقه في مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بايرن ميونيخ في أليانز آرينا لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما.

وتقدم يوفنتوس بهدفين لكن روبرت ليفاندوفسكي قلص النتيجة لبايرن، واحتاج الفريق البافاري لهدف من أجل تعديل النتيجة والذهاب للأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 90 أرسل كينجسلي كومان عرضية متقنة من الناحية اليمنى حولها مولر برأسية في الشباك مدركا التعادل لفريقه.

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فيديو اليوم السابع

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