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#ليلة_الأبطال – النني يدخل التاريخ الأوروبي لأرسنال

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#ليلة_الأبطال – النني يدخل التاريخ الأوروبي لأرسنال #ليلة_الأبطال – النني يدخل التاريخ الأوروبي لأرسنال

دخل النجم المصري محمد النني تاريخ أرسنال في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في شباك برشلونة.

وفاز الفريق الكتلوني على المدفعجية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب نو.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب الإمارات قد انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل لاشيء.

وجاء هدف النجم المصري مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء حيث أصبح هدف محمد النني هو رقم 100 لأرسنال خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وكان النني قد سجل رقمًا جديدًا عن طريق هدفه في برشلونة بعد أن أصبح خامس إفريقي يسجل في ملعب الكامب نو ضمن دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

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