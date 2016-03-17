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#ليلة_الأبطال - النني: قدمنا أفضل ما لدينا أمام أفضل فريق في العالم

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#ليلة_الأبطال - النني: قدمنا أفضل ما لدينا أمام أفضل فريق في العالم #ليلة_الأبطال - النني: قدمنا أفضل ما لدينا أمام أفضل فريق في العالم

يرى محمد النني لاعب وسط أرسنال أن فريقه قدم أفضل ما لديه أمام أقوى فريق في العالم وهو برشلونة بالمباراة التي خسرها 3-1 يوم الأربعاء.

وحل أرسنال ضيفا على برشلونة ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب، وسقط بثلاثية مقابل هدف سجله النني في الإياب.

#ليلة_الأبطال بالفيديو – جووووووووول النني يسجل في برشلونة هدفا صاروخيا

وقال النني في تصريحات لقناة Bein sports عقب اللقاء: "قدمنا أفضل ما لدينا أمام أقوى فريق في العالم".

وأضاف "لقد كان لدينا فرصة للتأهل رغم الهزيمة في الذهاب لكننا أهدرناها ببعض الأخطاء".

وأوضح النني أن فريقه لم يصل لملعب كامب نو في حالة استسلام بسبب هزيمة الذهاب وحاول لكن برشلونة كان أقوى.

#ليلة_الأبطال بالفيديو – هدف صاروخي ولمسات رائعة في ملخص النني أمام برشلونة

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فيديو اليوم السابع

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