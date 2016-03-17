ضبط 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بداخل مخزن بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية وبداخله 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الخالية من أى بيانات تفيد مصدرها ومجهولة المصدر وبيعها للمواطنين.

و قامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المخزن ، وضبط صاحبه وبحوزته 2 طن "أرز و عدس و فول" معبأة داخل أكياس ومدون عليها أسماء شركات غير معروفة و لا توجد بها أى بيانات تدل على مشروعية إستهلاكها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

- ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

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