ضبط 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بداخل مخزن بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية وبداخله 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وردت معلومات لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الخالية من أى بيانات تفيد مصدرها ومجهولة المصدر وبيعها للمواطنين.
و قامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المخزن ، وضبط صاحبه وبحوزته 2 طن "أرز و عدس و فول" معبأة داخل أكياس ومدون عليها أسماء شركات غير معروفة و لا توجد بها أى بيانات تدل على مشروعية إستهلاكها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.- ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية
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