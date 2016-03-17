والد الننى: هدف نجلى فى برشلونة جعلنى طائر من الفرحة..وأبكانى حب "فينجر"

أعرب ناصر الننى، والد النجم محمد الننى، المحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزى، عن سعادته بنجاح نجله فى إحراز هدف بشباك برشلونة الأسبانى بالمواجهة النارية المقامة بين الفريقين حاليا، على ملعب "كامب نو"، فى إياب دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا.

أوضح ناصر خلال تصريحاته تلفزيونية، أن الأسرة بكاملها تعيش حالة من الفرح والسعادة الغير طبيعية، بعد أن نجح "الننى" فى إحراز أول أهدافه مع المدفعجية، فى شباك برشلونة، موضحاً: "مولعنها فى البيت، وأنا طرت من على الأرض، والفرحة مش سيعانا"

قال ناصر الننى: "اللقاء الماضى حزنت من أداء محمد، لكن ربنا كافأه أحسن مكافأة، وكنت خايف أن أرسين فينجر ميلعبوش، لكن الراجل ده بيحبه، وعايز يثبت أنه جاب لاعب كويس، وأنا عيطت بينى وبين نفسى".

بالفيديو.. محمد الننى يسجل هدف التعادل لأرسنال أمام برشلونة بدورى الأبطال