ليلة_الأبطال بالفيديو – هدف صاروخي ولمسات رائعة في ملخص النني أمام برشلونة

في مباراة لن ينساها محمد النني نجم منتخب مصر .. سجل لاعب وسط أرسنال هدفا رائعا في شباك برشلونة يوم الأربعاء.

وحل أرسنال ضيفا على برشلونة ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب، وسقط بثلاثية مقابل هدف النني في الإياب.

وغلبت الثقة على لمسات لاعب المقاولون العرب السابق أمام العملاق الكتالوني حتى توج مجهوده بهدف جميل من تصويبة صاروخية.

الهدف هو الأول للاعب المقاولون العرب السابق بقميص أرسنال، والأول له في دوري أبطال أوروبا.

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