جامعة قناة السويس تنظم حفل تنصب اتحاد الطلاب تحت شعار نسعى من أجل الطالب

نظمت جامعة قناة السويس اليوم حفل تنصيب إتحاد طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الحفل الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حبش النادى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش، وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

نظمت الحفل الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وطارق عجيبة نائب مدير الإدارة وبحضور جميع العاملين بإدارة رعاية الشباب وطلاب الإتحاد بالجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب خلال كلمته أننا نحتاج إلى رؤية الشباب فى المرحلة التى نمر بها ونطلب منكم الكثير ودعاه إلى ممارسة الأنشطة داخل الحرم الجامعى مستفيدين من البنية التحتية التى تم إعدادها خلال أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى استضافته الجامعة فى الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الماضى، وكان للشباب بصمة واضحة خلال فعاليات الأسبوع، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تقف وراء طلابها وتساندهم حتى التخرج وقد أقيم أمس ملتقى التوظيف الثانى وذلك تماشيا مع سياسة إدارة الجامعة فى دعم طلابها ومحاولة خلق فرص العمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة وطلابها يسيرون فى نفس الاتجاه فأنتم رجال الغد ونشكركم على الانجازات الكثيرة التى حققتموها ونرجو منك المزيد ونريد منكم البعد عن روح الإثارة التى توجد بعض المغرضين اللذين يريدون تحقيق أهدافهم الخاصة، والجامعة قادرة على حل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب، وهدفنا واحد طلاب يتعلمون ومهارات تنمى وأنشطة تمارس.

ثم قام الطالب محمود عهدى رئيس إتحاد الطلاب بتقديم درع الإتحاد للدكتور ممدوح غراب والدكتور طارق رحمي، وبدأ حفل منتخب الجامعة والموسيقى والكورال والمسرح وقام الدكتور ممدوح غراب بالتقاط صورة تذكارية مع فريق منتخب الجامعة للكورال والموسيقى والمسرح، وأشاد بالجهد المبذول من قبل الطلاب فى الإعداد لهذا الحفل.

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