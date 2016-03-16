أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة قناة السويس تنظم حفل تنصب اتحاد الطلاب تحت شعار نسعى من أجل الطالب

Google+ Print
جامعة قناة السويس تنظم حفل تنصب اتحاد الطلاب تحت شعار نسعى من أجل الطالب جامعة قناة السويس تنظم حفل تنصب اتحاد الطلاب تحت شعار نسعى من أجل الطالب
نظمت جامعة قناة السويس اليوم حفل تنصيب إتحاد طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الحفل الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حبش النادى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش، وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

نظمت الحفل الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وطارق عجيبة نائب مدير الإدارة وبحضور جميع العاملين بإدارة رعاية الشباب وطلاب الإتحاد بالجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب خلال كلمته أننا نحتاج إلى رؤية الشباب فى المرحلة التى نمر بها ونطلب منكم الكثير ودعاه إلى ممارسة الأنشطة داخل الحرم الجامعى مستفيدين من البنية التحتية التى تم إعدادها خلال أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى استضافته الجامعة فى الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الماضى، وكان للشباب بصمة واضحة خلال فعاليات الأسبوع، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تقف وراء طلابها وتساندهم حتى التخرج وقد أقيم أمس ملتقى التوظيف الثانى وذلك تماشيا مع سياسة إدارة الجامعة فى دعم طلابها ومحاولة خلق فرص العمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة وطلابها يسيرون فى نفس الاتجاه فأنتم رجال الغد ونشكركم على الانجازات الكثيرة التى حققتموها ونرجو منك المزيد ونريد منكم البعد عن روح الإثارة التى توجد بعض المغرضين اللذين يريدون تحقيق أهدافهم الخاصة، والجامعة قادرة على حل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب، وهدفنا واحد طلاب يتعلمون ومهارات تنمى وأنشطة تمارس.

ثم قام الطالب محمود عهدى رئيس إتحاد الطلاب بتقديم درع الإتحاد للدكتور ممدوح غراب والدكتور طارق رحمي، وبدأ حفل منتخب الجامعة والموسيقى والكورال والمسرح وقام الدكتور ممدوح غراب بالتقاط صورة تذكارية مع فريق منتخب الجامعة للكورال والموسيقى والمسرح، وأشاد بالجهد المبذول من قبل الطلاب فى الإعداد لهذا الحفل.

جامعة-قناة-السويس-تنظم-حفل-تنصب-اتحاد-الطلاب-(1)

جامعة-قناة-السويس-تنظم-حفل-تنصب-اتحاد-الطلاب-(2)

جامعة-قناة-السويس-تنظم-حفل-تنصب-اتحاد-الطلاب-(3)

جامعة-قناة-السويس-تنظم-حفل-تنصب-اتحاد-الطلاب-(4)

جامعة-قناة-السويس-تنظم-حفل-تنصب-اتحاد-الطلاب-(5)

جامعة-قناة-السويس-تنظم-حفل-تنصب-اتحاد-الطلاب-(6)

افتتاح معمل التشخيص الجزيئى للفيروسات البيطرية بجامعة قناة السويس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365