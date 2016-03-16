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شركة مياه القناة ومدرسة 24 أكتوبر ينفذان أول زيارة تلاميذ لمحطة "سرابيوم"

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شركة مياه القناة ومدرسة 24 أكتوبر ينفذان أول زيارة تلاميذ لمحطة "سرابيوم" شركة مياه القناة ومدرسة 24 أكتوبر ينفذان أول زيارة تلاميذ لمحطة "سرابيوم"
قال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة فى تصريحات صحفية إنة بناء على موافقة المهندس على حسين رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتنسيق بين الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية ومدرسة 24 أكتوبر بالإسماعيلية، لتنفيذ حملة التوعية والتي تشمل عددا من الأنشطة المتنوعة، تم تنفيذ أول زيارة مدرسية لمحطة سرابيوم لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشاد عبد المنعم بالنتائج الإيجابية لزيارات الطلاب والتلاميذ إلى المحطات سواء المعالجة أو مياه الشرب والشرح النظرى، والمشاهدة الميدانية، والعملية لمراحل الأعمال سواء المعالجة فى الصرف الصحى، أو التنقية لمياه الشرب ، كذلك تقدير المدرسة لأهمية هذه المحطات المتميزة والفائدة التى تؤديها للمواطنين حفاظا على البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.

وقام المهندس صلاح إسماعيل مدير المحطة بشرح مراحل معالجة مياه الصرف الصحى من وقت وصولها من محطة صرف أبو عطوة حتى الوصول إلى المياه المعالجة التى تستخدم فى زراعة الأشجار الخشبية أو النجيلة .

وفى نهاية الزيارة أعلن سيف شعلان مدير التوعية عن مسابقة لأفضل الأعمال الفنية من الطلاب عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية والسلوكيات الإيجابية لترشيد استهلاك المياه وأنه سيتم عمل معرض للأعمال المتميزة والفائزة.

حملة التوعية زياره (1)

حملة التوعية زياره (2)

حملة التوعية زياره (3)

حملة التوعية زياره (4)

حملة التوعية زياره (5)

حملة التوعية زياره (6)


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