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محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء فى وفاة الشهيد شريف محمد عمر

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محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء فى وفاة الشهيد شريف محمد عمر محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء فى وفاة الشهيد شريف محمد عمر
نعى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الشهيد المقدم شريف محمد عمر، نجل الكابتن محمد عمر مدرب نادى الاتحاد السكندرى السابق، ونجل شقيقة الكابتن شوقى غريب المدير الفنى لفريق الانتاج الحربى، والذى استشهد اليوم الأربعاء فى مدينة رفح بسيناء إثر عملية إرهابية فى الوقت الذى كان يؤدى فيه واجبه الوطنى.

وقدم المحافظ واجب العزاء لرجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصرى ولوالد ووالدة الشهيد فى استشهاد أحد أبطال وشهداء الأبرار، والذى نال الشهادة أثناء حمايته لوطنه، ورفع اسمه عالياً.


>بالصور..محافظ الإسكندرية للشباب:مصر من أعظم الدول ولدينا إرادة شعبية واعية
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