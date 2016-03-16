وزير النقل عن إقالة القيادات: لا نمتلك رفاهية للوقت للمجاملة.. و«مش هرحم حد مقصر»

أكد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، أنه ليس هناك موضوع شخصي مع أي فرد في القطاع تمت إقالته فنحن زملاء، منوها إلى أنه الآن لا يوجد رفاهية للوقت للمجاملة ويجب أن يعمل الجميع.

وأضاف الجيوشي، خلال استضافته ببرنامج “البرلمان” الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية “اون تي في”، أن هناك أنواع من الفساد فالفساد ليس مقتصرًا على الاختلاس فقط ولكن هناك فساد الاهمال وعدم المتابعة وغيرها من التقصير في العمل.

وأوضح أن هناك موظفين فاسدين ليستطيع أحد أن يغيره لأنه أكثر قوة على الرغم من فساده، لافتا إلى أن الحكومة من الممكن أن يتم إقالتها في ثانية لو لم ترضي القيادة السياسية أو البرلمان، ولكن هذا يطمئننا بأن هناك رغبة في البناء والاهتمام بمصر.

وتابع :” اللي مش هيشتغل هيمشي لا مكان للموظفين المهملين.. فأنا مش هرحم حد في الشغل نحن نعمل لصالح المواطن الغلبان واللى دفع الضرائب واللي مايعرفوش سياسية ونحن خادمين الوطن والمواطنين”.

وناشد الجيوشي، المواطنين بالنظر للخطة الموضوعة في قطاع النقل قائلا انه بيتم دعوة نواب البرلمان للوصول للمواطنين وبيتم استعراض مشاكلهم وما يسعده ان جميع المطالَب ليست شخصية ولكن جميعها في مصلحة دوائرهم.