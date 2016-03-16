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#ليلة_الأبطال - النني خامس إفريقي يسجل في ملعب برشلونة

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#ليلة_الأبطال - النني خامس إفريقي يسجل في ملعب برشلونة #ليلة_الأبطال - النني خامس إفريقي يسجل في ملعب برشلونة

نجح متوسط الميدان المصري محمد النني من إحراز هدف التعادل لمصلحة فريقه آرسنال أمام برشلونة ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي تقام على ملعب الكامب نو.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب الإمارات قد انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل لاشيء.

هذا الهدف دخل به النني تاريخ الكرة الإفريقية حيث أصبح خامس إفريقي يسجل في شباك برشلونة في الكامب نو ضمن دوري أبطال أوروبا.

فقد سبقه النجم الليبيري جورج ويا عام 1995 عندما كان لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان، ثم عام 1999 النجم النيجيري نوانكو كانو مع آرسنال، ديديه دروجبا 2006 مع تشيلسي ثم جون ماكون الكاميرون لاعب ليون في 2009.

وتشير نتيجة المباراة وقت كتابة هذه السطور إلى تقدم الفريق الكتلوني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء هدف النجم المصري مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

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