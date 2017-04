في عيد الأم : سواروفسكي تقدّم ثلاث مجموعات ساحرة!

احتفالاً بعيد الأم، وتكريماً لعطاءاتها اللامحدودة، تقدّم علامة "سوارفسكي" Swarovski ثلاث مجموعات غنيّة تحمل كل منها هديّة تليق بهذه المناسبة.

المجموعة الأولى، "وقت البريق" Time To Sparkle تمتاز بتصاميمها الكلاسيكية التي لا تخلو من بعض التفاصيل العصرية الناعمة. وهي مزيّنة ببريق كريستالي ناعم يجعلها الخيار المناسب لإطلالات النهار.

أما المجموعة الثانية، "شلالات الجمال" A handful of beauty فهي غنيّة بالأحجار الملوّنة وبالتصاميم المرحة والشبابية. كل قطعة من هذه المجموعة مصممة كي تلبس وحدها أو منسّقة مع قطع أخرى، وهي مناسبة لمختلف المناسبات والأوقات.

وأخيراً تأتي مجموعة "الكلاسيكية الجديدة" A Twist on Tradition المخصّصة للأم التي تحب اللآلئ المرصوفة على منحنياتٍ هندسيةٍ عصرية. أو للأم التي تهوى لون الذهب الأصفر التقليدي لكن المشغول بالكريستال البراق.

شاهدي بالصور تصاميم "سواروفسكي" Swarovski لعيد الأم واختاري منها الهدية المناسبة لأمك!