فساتين ناعمة باللون الأحمر تزين إطلالات النجمات

بعد انتهاء موسم السجادة الحمراء هذا العام، و تمكننا من النظر إلى جميع الإطلالات التي ظهرت فيه، أصبحنا قادرين على معرفة اتجاهات الموضة المتكررة في العديد من الإطلالات؛ و قد كان اللون الأحمر أبرزها، إذ شوهدت فساتين ناعمة باللون الأحمر في أجمل الإطلالات.

في حفل Golden Globes تكرّر هذا اللون في إطلالاتين من أجمل الإطلالات الظاهرة على السجادة الحمراء، وهي إطلالة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence بتصيم ديور Dior العصري و إطلالة ايمي روسوم Emmy Rossum، التي تألقت بتصميم كلاسيكي مميز من أرماني Armani.

أما في حفل SAG Awards فقد اختارته آنا فاريس Anna Faris ليزين إطلالتها الأنيقة بفستان يحمل توقيع المصمم الهندي نعيم خان Naeem Khan.

وبالنظر إلى الإطلالات أعلاه، يمكن أن تشاهدي أنّ اللون الأحمر ليس حكراً على فئة معيّنة دون الأخرى، إذ ارتدته العارضة السمراء كريسي تيغان Christine Teigen بإطلالة حمل جذابة، و ظهرت به النجمة هيلين ميرين Helen Mirren، على الرغم من أنها تعدّت عامها السبعين.

أما إن أردنا تتويج النجمة الأجمل بهذا اللون، فلا يمكننا إلا أن نختار إطلالة شارليز ثيرون Charlize Theron في حفل الأوسكار الأخير، حين بدت كالملكة المتألقة بفستان ساحر من Dior ، وبعقد ماسيّ براق، فكانت أجمل من خطا على السجادة الحمراء في ذلك الحفل.

شاهدي معنا أجمل الفساتين الناعمة باللون الأحمر في إطلالات النجمات، و شاركينا برأيك.

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