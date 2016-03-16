مصطفى الفقي: تصريحات «الزند» حول قضية «ريجيني» السبب الحقيقي لإقالته

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن تصريح المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، حول قضية مقتل الشاب الإيطالي «ريجيني»، السبب الحقيقي لإقالته من منصبه.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن التعرض لمقام الرسول الكريم لم يكن السبب الوحيد للإطاحة بـ«الزند»، إلا أن السبب هو مجمل تصريحاته في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن «الزند» كان يصور للجميع أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدين له بسبب موقفه ضد جماعة الإخوان.

وأوضح «الفقي»، أن أهم مواصفات الوزير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون منضبطاً في تصريحاته الإعلامية.