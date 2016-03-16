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مريهان حسين تطلب شهادة محتجزة بقسم الهرم.. والشاهدة: كنت نايمة ومشفتش حاجة

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مريهان حسين تطلب شهادة محتجزة بقسم الهرم.. والشاهدة: كنت نايمة ومشفتش حاجة مريهان حسين تطلب شهادة محتجزة بقسم الهرم.. والشاهدة: كنت نايمة ومشفتش حاجة
استمع المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، إلى أقوال متهمة محتجزة على ذمة قضية داخل قسم الهرم، طلبت الفنانة مريهان حسين سماع أقوالها، كشاهدة على هتك ضابط لعرضها.

وأكدت الشاهدة بأقوالها، أمام المستشار شريف رشاد، وكيل النيابة "أنها لم تشاهد هتك الضابط عرض ميرهان لأنها كانت نائمة، قائلة: "كنت نايمة ومشفتش حاجة".

وكانت النيابة قد واجهت مريهان بتقرير الطب الشرعى بعد الكشف عليها، والذى أثبت عدم تعرضها لهتك عرض من الضباط، وقالت مريهان إن التقرير خاطئ، وما ورد به غير صحيح، وطعنت الفنانة أمام النيابة العامة فى صحة التقرير، وأشارت إلى أن التقرير مزور.

كان التقرير قد تضمن إصابة الفنانة بكدمة بالفم، وكدمات بالذراع، وسحجات فى أماكن حساسة بجسدها، ليست ناتجة عن تعرضها لهتك العرض، أو ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وهو ما يثبت ادعاء مريهان تعرضها لهتك العرض.

النيابة تواجه مريهان حسين بتقرير الطب الشرعى.. والفنانة: تعرضت لهتك عرض

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