تأجيل محاكمة 96 من عناصر الإخوان بالمنيا لجلسة 23 مارس لمناقشة الشهود

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط مساء اليوم، محاكمة 96 متهمًا من عناصر الإخوان فى أحداث اقتحام بنك مصر بمركز ديرمواس إلى جلسة 23 من الشهر الجارى، لمناقشة شهود الإثبات.

كما أجلت المحكمة نظر إعادة إجراءات 19 متهمًا محكوم عليهم بالمؤبد غيابيًا فى أحداث اقتحام مجلس مدينة ديرمواس إلى جلسة 23 من ذات الشهر لمناقشة شهود الإثبات، بعد أن قبلت المحكمة العسكرية إعادة إجراء محاكمة المتهمين عقب الحكم الذى صدر فى الجلسة التى عقدت فى 14 من شهر ديسمبر من العام الماضى، والتى أصدرت حكمها بالمؤبد غيابيًا على 275، والسجن المشدد بين 7 و10 سنوات على 53 آخرين بتهمة اقتحام وحرق مجلس المدينة.

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