محافظ الشرقية يكرم الشهداء بأغنية «عذاب الحب».. وبرلماني: «تخبط واضح»

في واقعة غريبة، شهدت حفل تكريم شهداء محافظة الشرقية، غياب كافة التواشيح الدينية والآيات القرآنية، لتظهر أغنية “عذاب الحب” لكوكب الشرق أم كلثوم.

الأمر الذي أثار استياء، أهالي الشهداء، واضطر بعض نواب المحافظة لمغادرة الحفل على الفور، بسبب الإهمال الواضح وعدم تجهيز الفقرات التي شهدتها الحفل.

في السياق ذاته، قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس الشعب عن محافظة الشرقية، إن ذلك الأمر يعكس تخبطا واضحا من قبل المحافظ في إدارة المحافظة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، نظمت مساء أمس الثلاثاء، حفل تكريم لــ76 أسرة شهيد من الجيش والشرطة، بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية ، واللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب بقاعة قصر الثقافة بمدينة الزقازيق.