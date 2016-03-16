أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال بالفيديو – بوجبا يستغل خطأ نوير ويدك بايرن بهدف مبكر

Google+ Print
#ليلة_الأبطال بالفيديو – بوجبا يستغل خطأ نوير ويدك بايرن بهدف مبكر #ليلة_الأبطال بالفيديو – بوجبا يستغل خطأ نوير ويدك بايرن بهدف مبكر

تسبب خطأ قاتل من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ في إهداء يوفنتوس هدفا مبكرا في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأربعاء.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بايرن ميونيخ في أليانز آرينا لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما.

وفي الدقيقة السادسة أرسل سامي خضيرة تمريرة في الناحية اليمنى لستيفان ليشتستاينر الذي سدد الكرة في جسد نوير الذي خرج من مرماه ليتركها بدون حماية.

وارتدت الكرة إلى أمام منطقة الجزاء ليجدها بول بوجبا ويسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول للبيانكونيري.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»