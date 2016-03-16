ليلة_الأبطال بالفيديو – بوجبا يستغل خطأ نوير ويدك بايرن بهدف مبكر

تسبب خطأ قاتل من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ في إهداء يوفنتوس هدفا مبكرا في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأربعاء.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بايرن ميونيخ في أليانز آرينا لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا بهدفين لكل منهما.

وفي الدقيقة السادسة أرسل سامي خضيرة تمريرة في الناحية اليمنى لستيفان ليشتستاينر الذي سدد الكرة في جسد نوير الذي خرج من مرماه ليتركها بدون حماية.

وارتدت الكرة إلى أمام منطقة الجزاء ليجدها بول بوجبا ويسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول للبيانكونيري.

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