مصدر: إخلاء محلات سوق ناصر والأمين ببورسعيد لإنشاء مشروع الإسكان التعاونى

أكد مصدر مسئول بحى المناخ بمحافظة بور سعيد، بأنه تقرر إخلاء محلات سوق ناصر القديم ومحلات الجهود الذاتية بالأمين، وإزالتها، بهدف تطوير وإنشاء مشروع الإسكان التعاونى، مضيفا أن الجهود المبذولة تهدف لتطوير المنطقة، وخاصة بعد إزالة المساكن المتهالكة، والصادر لها قرارات إزالة لإعادة إنشائها بشكل حضارى، ووفقا لنموذج التطوير المصمم بمعرفة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

من جانبه أكد المصدر بأنه تم تشكيل لجنة بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لبحث عقود المحلات المقامة بالجهود الذاتية بنظام التمليك، مؤكدا أن المحلات المطلوب إزالتها 58 محلا على دورين ومرخصة بنظام تمليك المبانى و112 محلا مرخصا بموجب ترخيص إدارى لجمع الإشغالات بداخلها بإجمالى 179 محلا بمنطقتى الأمين وناصر .

فيما أكد المصدر أن هناك 132 محلا خاليا من خلال إحصائية مديرية الإسكان من بينهم 62 محلا بمنطقة الأمل و16 شمال منطقة الحرية و28 بمنطقة زمزم و24 بمنطقة القابوطى وسيد متولى، لافتا إلى أنه من المنتظر منح شاغلى المحلات التى سوف يتم إخلاؤها تمهيدا لإزالتها محلا بديل للصالح العام ومراعاة للحالة الاجتماعية وانطباق الشروط التى سوف تعرض على المجلس التنفيذى.

محافظ بورسعيد لـ"المجلس التنفيذى للمحافظة": أخشى عليكم من شر الكرسى