دورة تدريبية للدفاع عن النفس بكلية التربية الرياضية بالعريش

نظم قسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية بالعريش جامعة قناة السويس، دورة فى كيفية الدفاع عن النفس، وحاضر فيها الدكتور حسن محمد حسن وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور حبش النادى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش والدكتور سامى عبد السلام عكر عميد كلية التربية الرياضية بالعريش.إعلان - Ads إعلان - Ads
تنوعت فعاليات الدورة بين الجانب النظرى والتطبيق العملى للعديد من مهارات الدفاع عن النفس للبنين والبنات من طلبة وطالبات الكلية.
مركز تنمية المهارات المهنية بجامعة قناة السويس يدرب 1059 طالبا وطالبة