دورة تدريبية للدفاع عن النفس بكلية التربية الرياضية بالعريش

نظم قسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية بالعريش جامعة قناة السويس، دورة فى كيفية الدفاع عن النفس، وحاضر فيها الدكتور حسن محمد حسن وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور حبش النادى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش والدكتور سامى عبد السلام عكر عميد كلية التربية الرياضية بالعريش.

تنوعت فعاليات الدورة بين الجانب النظرى والتطبيق العملى للعديد من مهارات الدفاع عن النفس للبنين والبنات من طلبة وطالبات الكلية.

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