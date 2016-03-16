أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد العرابى: توقيت حوار الرئيس السيسى مع الصحيفة الإيطالية مناسب للغاية

Google+ Print
محمد العرابى: توقيت حوار الرئيس السيسى مع الصحيفة الإيطالية مناسب للغاية محمد العرابى: توقيت حوار الرئيس السيسى مع الصحيفة الإيطالية مناسب للغاية
قال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن توقيت حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، مناسب للغاية.

وأضاف العرابى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على، على قناة "العاصمة"، أن الرأى العام الإيطالى كان يريد أن يشعر بأن هناك اهتماما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا بشأن قضية مقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى".


>- موجز أخبار مصر للساعة1.. السيسي يتعهد بكشف تفاصيل مقتل الشاب الإيطالى

- فى حوار لصحيفة إيطالية.. السيسى يتعهد بالوصول لحقيقة وفاة ريجينى.. ويؤكد: لن نسمح لأحد بالتأثير على العلاقات المصرية الإيطالية.. وإثارة القضية فى هذا الوقت محاولة لضرب الاقتصاد المصرى وعزل البلاد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر