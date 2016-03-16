محمد العرابى: توقيت حوار الرئيس السيسى مع الصحيفة الإيطالية مناسب للغاية

قال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن توقيت حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، مناسب للغاية.

وأضاف العرابى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على، على قناة "العاصمة"، أن الرأى العام الإيطالى كان يريد أن يشعر بأن هناك اهتماما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا بشأن قضية مقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى".

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- فى حوار لصحيفة إيطالية.. السيسى يتعهد بالوصول لحقيقة وفاة ريجينى.. ويؤكد: لن نسمح لأحد بالتأثير على العلاقات المصرية الإيطالية.. وإثارة القضية فى هذا الوقت محاولة لضرب الاقتصاد المصرى وعزل البلاد

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