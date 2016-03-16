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جابر نصار: التعليم المفتوح باب خلفي للحصول على شهادة غير مستحقة

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جابر نصار: التعليم المفتوح باب خلفي للحصول على شهادة غير مستحقة جابر نصار: التعليم المفتوح باب خلفي للحصول على شهادة غير مستحقة

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، الأربعاء، إنه من السهل عليه ممارسة سلطاته كرئيس للجامعة وتوقيع بعض الأوراق فقط، من باب من يأتي بعدي “يشيل” الملفات الشائكة.

وأضاف نصار، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، أن دوره حاليا حل كافة المشاكل والقضايا الشائكة واتخاذ قرار فيها سواء صواب بنسبة 40 أو 50% أفضل من تأجيل قرار انتظارا لصواب 100%.

وحول قضية التعليم المفتوح، قال: “إننا لا نريد هذا النوع من التعليم المفتوح وإنما نريد نوعية من تجويد وتأهيل الطالب لسوق العمل فهناك طالب يدخل كلية إعلام بنسبة أكثر من 96% ويدرس 6 أيام وحينما نقارنه بطالب آخر يدرس مباشرة بنسبة 50% لمدة يومين ومواد غير كافية لتأهيل لسوق العمل فنجد أن هناك ظلم للطرف الأول”.

وأوضح أن التعليم المفتوح أصبح الآن باب خلفي للحصول على شهادة غير مستحقة، لافتا إلى أن الإصلاح يجب أن يكون شاملًا وليس مجرد قرارات وحلول لبعض المشاكل البسيطة، فالمسؤول الذي يقول أني لا أستطيع التحديث والتطوير بسبب المال هو مسؤول فاشل لا يستطيع إيجاد حلول للإصلاح وتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن أهم أسباب تدهور العملية التعليمية في الجامعة فساد المنظومة ولذلك أجريت قرارات حاسمة للقضاء على إهدار الأموال، مضيفا :”فوجئت بقرارات غير منطقية وكانت عبارة عن عرف “من يلم فلوس للجامعة له نسبة 25% منها وأنا ألغيته فور تولي رئاسة الجامعة”.

واستكمالا لآليات إصلاح منظومة الجامعة أكد ضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات خاصة في عدد من نصوصه حوالي 10 إلى 12 مادة، بحيث ستستطيع الجامعات المصرية أن تستغني عن مليار و400 مليون جنيه تأخذهم من وتوفر لهم موارد ذاتية، مضيفا :”الجامعات المصرية بها أبحاث علمية متطورة ومتقدمة جدا مثلما يوجد لدينا في صيدلة القاهرة بها نظام بحثي أكثر تقدما من جامعات أمريكية.” وعلق قائلا على أزمة إصلاح المنظومة العامة في البلاد: “نحن بلد يعاني من آليات تصنع البطالة”.

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