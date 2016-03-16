سليم الجبورى: نحرص على تطوير علاقتنا الدولية لاسيما محيطنا العربى

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبورى، اليوم الأربعاء، حرص العراق على تطوير علاقاته الدولية والإقليمية لاسيما مع محيطه العربى، وفيما شدد على ضرورة أن يأخذ الجميع "دورهم بما يتناسب وحجم الإرهاب"، وأعرب وزير الخارجية السعودية عادل الجبير عن "أمله بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقال المكتب الإعلامى لرئيس البرلمان العراقى، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبورى، التقى اليوم، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير"، مبيناً ان "اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل وأواصر المحبة والإخوة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويحقق الامن والاستقرار للمنطقة برمتها".

وأكد الجبورى، بحسب البيان أن "العراق حريص على تطوير علاقاته الدولية والإقليمية لاسيما مع محيطه العربى"، لافتا إلى أن "ذلك يضمن دوراً اكبر للأشقاء والأصدقاء في دعمه ومساندته فى الظروف الحالية التى يمر بها.

وشدد الجبوري على "ضرورة ان يأخذ الجميع دورهم بما يتناسب وحجم الخطر الذي بات يهدد الجميع خصوصاً"، مبيناً أن "العراق يخوض حرباً شرسة ضد الارهاب يدافع فيها عن أمن المنطقة وقدم تضحيات جسام في سبيل ذلك".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن "تفاؤله بهذه الزيارة المهمة التي سيكون لها أثر كبير فى نقل مستوى العلاقات نحو آفاق أرحب".

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