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الخارجية الأمريكية: لن نعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا

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الخارجية الأمريكية: لن نعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا الخارجية الأمريكية: لن نعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا
قالت الخارجية الأمريكية، إنها لن تعترف بأى منطقة شبه مستقلة أو حكم ذاتى فى سوريا، بعد أن أشارت تقارير تفيد بنية الأكراد إعلان النظام الفدرالى فى مناطق سيطرتهم.

واليوم أنهى ممثلون لأحزاب كردية سورية اليوم الأول من اجتماعاتهم فى شمال شرق البلاد، وسط معلومات تؤكد عزمهم إعلان النظام الفدرالى فى مناطق سيطرتهم ضمن رؤية كاملة لاعتماد الفدرالية فى كامل سوريا مستقبلا.
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