جنرال إيراني: سنرسل قوات خاصة وقناصين إلى سوريا والعراق

>أعلن نائب قائد القوات البرية الإيرانية، قائد اللواء على آراستيه، اليوم /الأربعاء، أن بلاده تخطط لإرسال قوات خاصة وقناصين إلى العراق وسوريا.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن آراستيه، فى كلمة ألقاها بمناسبة تخريج دورة تدريب قناصين وقوات خاصة إيرانية، قوله: "إن إرسال هؤلاء سيكون بصفة مستشارين عسكريين لمساعدة السلطات العراقية والسورية فى محاربة المجموعات الإرهابية".

وقال آراستيه إن "هذه الدورات غير مخصصة لتجهيز مستشارين عسكريين للقوات المسلحة العراقية أو السورية"، مضيفا أن إيران تعتزم استخدام الخريجين بصفة مستشارين فى هذين البلدين

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