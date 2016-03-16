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الاتحاد الأوروبى يقر عقوبات على رئيس البرلمان الليبى وسياسيين آخرين

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الاتحاد الأوروبى يقر عقوبات على رئيس البرلمان الليبى وسياسيين آخرين الاتحاد الأوروبى يقر عقوبات على رئيس البرلمان الليبى وسياسيين آخرين
قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبى وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التى توسطت الأمم المتحدة لتشكيلها، فى خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترددت حكومات الاتحاد الأوروبى لأشهر فى اتخاذ مثل هذا الإجراء خشية تعطيل جهود السلام، لكن القوى الغربية اعترفت بحكومة الوحدة برئاسة فائز السراج كممثل شرعى وحيد لليبيا يوم الأحد الماضى وتدفع باتجاه نقلها للعمل من العاصمة طرابلس.

وقال دبلوماسى بارز بالاتحاد الأوروبى لرويترز "تمت الموافقة على العقوبات"، وأضاف أنه لا يتوقع معارضة أى بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانونى لدعم العقوبات.

والرجال الثلاثة هم نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى فى طرابلس وهو أحد البرلمانيين المتنازعين، وخليفة الغويل رئيس وزراء الموازية فى طرابلس، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى المعترف به دوليا فى طبرق.

رئيس البرلمان الليبى يدعو"السراج" لوقف العمل لحين نيل الثقة احتراما للقانون

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مصر 365

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