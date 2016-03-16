ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ورش النجارة بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين مسجلين جنائيا تخصصوا فى سرقة ورش النجارة بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون، واعترف المتهمون بارتكاب 4 وقائع سرقات ورش نجارة.

كان العقيد محمود كشك مأمور مركز بسيون قد تلقى بلاغا خالد رجب النحاس 41 سنة صاحب ورشة نجارة بقرية كتامة دائرة المركز بسرقة ورشة النجارة الخاصة به وسرقة (ارتك صينى - ارتك بوش) منها، ولا يتهم أحدا بالسرقة، تحرر المحضر رقم 4191 جنح مركز بسيون لسنة 2016، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، ضم العميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد محمد السعدنى رئيس مباحث مركز بسيون.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء الواقعة كل من "طاهر.ع.ا" 27 سنة، و"حسام.م.ا" 23 سنة عاطل، و"عبد القادر.خ.م" 50 سنة عاطل مقيمين قرية كتامة، و"شوقى.م.م" 50 سنة عاطل مقيم قرية أبو حمر دائرة المركز، جميعهم لهم معلومات جنائية، وتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى سرقة ورش النجارة بقرية كتامة وقيام الرابع بالتصرف فى المسروقات بالبيع وتقسيم المبالغ حصيلة نشاطهم، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقات ورش نجارة أخرى تحرر المحضر 4462 جنح المركز لسنة 2016 وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات من أسفل المنازل ببنها