المغني ني- يو وكريستال ريناي يستقبلان طفلهما الأول

بعد ثلاثة أسابيع من حفل زفافهما، استقبل المغني شافر تشيمر Shaffer Chimere Smith المعروف بـ اسم ني - يو NE-YO، وعروسه العارضة والممثلة كريستال ريناي Crystal Renay طفلهما الأول، كما أكّدت الوالدة الحديثة التي نشرت صورة لها على سناب شات، وهي تمسك بيد طفلها الحديث الولادة قائلة: "الأمير SJ قد وصل" .

وكان قد أعلن الثنائي خبر انتظارهما طفلاً على تويتر، في شهر أغسطس/ آب 2015، وكشفا عن خطوبتهما وتحضيرهما لحفل الزفاف في عام 2016.

وبالفعل، تزوج الثنائي قبل ثلاثة أسابيع من اليوم، بينما كانت العروس في شهرها التاسع، وكان زفافاً غير فخماً فقط، بل مميّزاً بشكل العروس وهي على مشارف الولادة، حين وافقت على زواجها مع حبيبها بكلمة I do، ضمن حفل خياليّ في منتجع Terranea الفخم المطلّ على المحيط الهادئ، في رانشو بالوس فيرديس، في كاليفورنيا.

بنديكت كامبرباتش أب للمرة الأولى