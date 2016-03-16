مشترك "ذا فويس كيدز" أمير عموري يخضع لعملية جراحية في بيروت

خضع المشترك السوري في برنامج "ذا فويس كيدز" أمير عموري (13 عاماً) والذي كان ضمن فريق النجم المصري تامر حسني إلى عملية جراحية (استئصال الزائدة) تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات بيروت، وذلك بعد آلام حادة شعر بها أمير منذ فترة.

وفي اتصال هاتفي قام به موقع "سيدتي نت" مع عماد والد أمير، أكد أن "أمير بخير وأن العملية الجراحية تكللت بالنجاح والحمد لله، وأنه سيبقى في المستشفى لمدة ثلاثة أيام حتى يرتاح تماماً ويطمئن الطبيب الى صحته".



ونحن بدورنا نتمنى لأمير الشفاء العاجل.

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