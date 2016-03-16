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بعد مقارنتها بـ انجلينا جولي.. كيف ردّ فانز سيرين عبد النور؟

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الأربعاء 16-03-2016 21:59

بعد الحملة التي طالت سيرين عبد النور، إثر زيارة النجمة العالمية لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال إجراء مقارنة بين عفوية أنجلينا جولي ووقوفها تحت المطر، وعدم تقاضيها أي أجر لقاء تلك الزيارة لهم، وبين تكلف سيرين واستعراضها لجمالها وأناقتها، خلال قيامها بزيارة مماثلة، تم تصويرها وعرضها في برنامج بلا حدود، سارع "فانز" سيرين إلى الدفاع عنها، منتقدين من إنتقدها، وعارضين لصور من الزيارة التي قامت بها سيرين للخيم وواصفين أياها بانها في منتهى الإنسانية ويجب مجازاتها على ما قامت به بدل إنتقادها.

وقد بدت سيرين في الصور عفوية بملابس بسيطة جداً، حيث شاركت اللاجئين نشاطاتهم.

 

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