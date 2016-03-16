هكذا ردّ مروان خوري وجمهوره على "خديعة" الموركس دور

تقدم الفنان مروان خوري بالشكر إلى "الفانز" الذين أنشأوا هاشتاغ لمقاطعة جائزة الموركس دور وكتب متوجهاً اليهم: "شكراً لهاشتاغ يللي أطلقوه المحبين بيعبّر عني جملة وتفصيل ! قديش بفرح انو هالقد بتفهموني".

وكان الفنان مروان خوري قد تعرض لما يشبه "الخديعة" خلال مشاركته العام الماضي في حفل توزيع "جوائز الموركس دور" حيث كان من المقرر ان ينال جائزة "الموركس دور" عن مجمل أعماله وباعتباره فناناً شاملاً يجمع بين الغناء والكتابة والتلحين، وإذ به يفاجأ بتخصيص جائزة له عن أغنية "لو" التي كتب كلامها ولحنها، وغنتها اليسا كـ "تيتر" في مسلسل "لو" رغم أن الاتفاق كان أن يتسلمها مروان بدلاً من إليسا التي رفضت استلامها، إلى جانب جائزته التي حجبت عنه.

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