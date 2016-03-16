ما هو سر عمرو دياب وما علاقة مصوّره؟

بمجرد نشره يوم أمس بوستر ألبومه الجديد "أحلى وأحلى"، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أثار الفنان عمرو دياب جدلاً كبيراً بسبب ظهوره بسن أصغر من سنه الحقيقي الذي يبلغ 56 عاماً كما أن رشاقته أيضاً كانت لافتة للنظر ما جعل البعض يتساءل هل لجأ كريم نور مصور عمرو دياب إلى الفوتوشوب؟

وكان عمرو دياب على مدار الأيام الماضية يقوم بنشر صور له من الصالات الرياضية، ويبدو إنه كان يقصد رسالة يوجهها لجمهوره قبل طرح البوستر أن رشاقته حقيقة وليست فوتوشوب.

الألبوم الجديد لم يتحدد موعداً نهائياً لطرحه، وهو الأول الذي يتولى عمرو إنتاجه بنفسه من خلال شركة "ناي"التي يملكها، بعد انفصاله عن شركة روتانا التي استمر فيها لأكثر من 13 عاما حيث كان تعاقده الأول معها في صيف 2003.

ويتعاون عمرو في الألبوم مع كل من الشعراء تامر حسين وأحمد على موسى وخالد تاج الدين وعادل عمر وأسامة مصطفى فيما يتعاون في التلحين مع كل من عمرو طنطاوي وأحمد حسين وتامر على ومدين وإسلام زكي وأحمد برازيلي أما في التوزيع فمثل كل ألبومات عمرو السابقة يتعاون مع كل من الموزعان عادل حقي وأسامة هندي.

هذا وقد طرح عمرو دياب برومو لإحدى أغنيات ألبومه الجديد وهي أغنية "عمرنا ما هنرجع" كنوع من التشويق لجمهوره وحقق البرومو نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحه.

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