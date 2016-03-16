أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما هو سر عمرو دياب وما علاقة مصوّره؟

Google+ Print

الأربعاء 16-03-2016 22:32

بمجرد نشره يوم أمس بوستر ألبومه الجديد "أحلى وأحلى"، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أثار الفنان جدلاً كبيراً بسبب ظهوره بسن أصغر من سنه الحقيقي الذي يبلغ 56 عاماً كما أن رشاقته أيضاً كانت لافتة للنظر ما جعل البعض يتساءل هل لجأ كريم نور مصور عمرو دياب إلى الفوتوشوب؟

وكان عمرو دياب على مدار الأيام الماضية يقوم بنشر صور له من الصالات الرياضية، ويبدو إنه كان يقصد رسالة يوجهها لجمهوره قبل طرح البوستر أن رشاقته حقيقة وليست فوتوشوب.

الألبوم الجديد لم يتحدد موعداً نهائياً لطرحه، وهو الأول الذي يتولى عمرو إنتاجه بنفسه من خلال شركة "ناي"التي يملكها، بعد انفصاله عن شركة روتانا التي استمر فيها لأكثر من 13 عاما حيث كان تعاقده الأول معها في صيف 2003.

ويتعاون عمرو في الألبوم مع كل من الشعراء تامر حسين وأحمد على موسى وخالد تاج الدين وعادل عمر وأسامة مصطفى فيما يتعاون في التلحين مع كل من عمرو طنطاوي وأحمد حسين وتامر على ومدين وإسلام زكي وأحمد برازيلي أما في التوزيع فمثل كل ألبومات عمرو السابقة يتعاون مع كل من الموزعان عادل حقي وأسامة هندي.

هذا وقد طرح عمرو دياب برومو لإحدى أغنيات ألبومه الجديد وهي أغنية "عمرنا ما هنرجع" كنوع من التشويق لجمهوره وحقق البرومو نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحه.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى