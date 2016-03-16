كاظم الساهر لـ «سيدتي نت»: هذا سر استبعاد نور قمر من «ذا فويس كيدز»

قارن الفنان كاظم الساهر بين تجربتيّ «ذا فويس كيدز» و«ذا فويس» في حديث أجراه معه «سيدتي نت» قائلاً: «الناس يحبون الأطفال، وكلنا عندما نسمع طفلاً يتكلم ويقول عبارة أو عبارتين، نفرح كثيراً. نحن عشنا تناقضاً كبيراً في برنامج «ذا فويس كيدز» يجمع بين الحزن والفرح والألم والقلق، لم نعشه في برنامج «ذا فويس».

وتابع قائلاً: «كنا نتأثر عندما يغادر طفل ودموعه معه، ونشعر أن بكاءه يعني أن ثمة خطأ ما وعلينا إصلاحه، لأنه يفترض أن يغادر وهو يشعر بالافتخار. ولذلك، حرصنا على تحقيق هذا الهدف وقد فعلنا. وأحضرنا الأطفال وتحدثنا إليهم ومازحناهم وغنينا معاً ونجحنا بإعادة البسمة إلى وجوههم. في برنامج «ذا فويس» كان المشاركون كباراً، ومن لا ينجح فيه يعرف أن لديه فرصاً أخرى ويمكن أن يعوض في تجربة أخرى، أما وضع الطفل فهو مختلف تماماً».



وعن تجربة الطفلة نور قمر التي اعتبر البعض أنه لم ينصفها عندما فضّل مشتركاً آخر عليها، أجاب: «نور من أفضل الأصوات التي شاركت في البرنامج، وتتمتع بطاقات فنية رهيبة وخطيرة، ولكنها كانت تعاني من مشكلة في الإيقاع. مدة البرنامج لم تكن تتجاوز الشهر الواحد، والأطفال كانوا في حاجة إلى التدريب وهذا الأمر كان متعذراً.

كان هناك أصوات رائعة ولكنها كانت خجولة عندما تقف على المسرح، والمسرح يتطلب حضوراً وصوتاً وموهبة تفرح الجمهور. نحن أعطينا كل طفل ما يستحقه، بعيداً عن أي مصلحة، كما أعطينا كل الأطفال من خبرتنا وتجربتنا».



عن موقفه من فوز لين الحايك من فريقه، قال كاظم: «جميع الأطفال المشاركين هم فعلاً فائزون. ولكن لين فاجأتنا عندما غنت «بعاد كنتم ولا قريبين» بطريقة احترافية والموسيقيون يعرفون ما أقصده بكلامي جيداً. لين تتمتع بموهبة استثنائية وغناؤها خلال الحلقة النهائية كان رائعاً واحترافياً».

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي