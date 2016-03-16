تصريحات صادمة للتركية نورغول يشلشاي تفضح كواليس مسلسل "حطام"

لم تجر الرياح بما تشتهي سفن الممثلة التركية نورغول يشلشاي، ولم يأت انسحابها من الموسم الثاني من مسلسل (حطام- عشق ودموع) بانتهاء دورها بموتها في الحلقة الـ52 هادئاً، بل كان مثيراَ للصحافة التركية التي اهتمت بكشف أسباب انسحاب الممثلة من المسلسل.

فقد صرّح أركان بيتككايا شريكها في المسلسل، بأن نورغول يشلشاي مسؤولة عما وصلت إليه، وقال إنها بعد رفضه مشاهد القبلات معها انزعجت لأنها مهووسة بالقبل على حد تعبيره، وتعاملت بعبث غير مسؤول خلال التصوير، وأكد أنه لو قال الحقيقة كاملة لاهتزت الأرض كالزلزال، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل.

هل انسحبت نورغول يشلشاي من "حطام" بسبب تعرّضها للتحرّش؟

إدعاءات أركان أثارت غضب نورغول، فأوضحت الحقيقة بحوار خاص لصحيفة "حرييت"، مؤكدة أن أركان بيتككايا لم يقل الحقيقة كاملة، وأن تصريحاته أظهرتها بصورة سيئة السمعة وغير لائقة.

وعن أسباب انسحابها قالت "نشرت الصحافة قبل فترة بأن أركان بيتككايا يرفض أداء مشاهد القبلات مع أنها مكتوبة في السيناريو، لحرصه على عدم إزعاج متابعيه المحافظين في الأناضول.

والحقيقة بأن أركان منذ البداية، ومنذ العام الفائت وهو يردد لي: لن ألعب دور الحبيب معك، فسألته ولما لا؟ نحن ممثلون وعلينا أن نؤدي كافة الأدوار. لم أفهم معنى كلامه في البداية ثم فهمته لاحقاً، وكلامه لم يشعرني بالراحة أبداً، فطريقة تفكيري تختلف عن طريقة تفكيره".

وأضافت "أنا واقعية لهذا أنا مقتنعة بأنه يجب أن ننظر برومانسية لبعضنا البعض حتى يلمع الحب في أعيننا، ما الصعب في هذا الأمر؟ وما المشكلة في تأديته؟".

لأسباب الحقيقيّة لانسحاب نورغول يشلشاي من المسلسل التركي "حطام"

أركان تفوه بأقوال مسيئة لي

وتابعت نورغول "عندما كنت أصارح أركان برأيي الفني هذا حول مشاهد القبلات المكتوبة أصلاً بالسيناريو وكان هو مستمر برفض أدائها بإصرار، كان يتفوه بأقوال مسيئة لي ويقول: أنت مهووسة بالتقبيل، وأنت أصلاً معتادة على مثل هذه المشاهد، وأقوال أخرى مشينة بحقي. وحجة أركان بيتككايا بأنه يراعي أحاسيس مشاهديه في الأناضول لهذا يرفض أداء مشاهد القبلات معي، رغم أدائه لمشهد إغتصاب زوجته وضرب أبنائه ضرباً قاسياً في (على مر الزمان)، فهل أحاسيس أهل الأناضول ستخدش وتتأذى من مشهد قبلة بين حبيبين ولا تمس أو تخدش أو تأذى من مشهد إغتصاب وعنف أسري؟".

وحول سبب رفض أركان بيتككايا أداء مشاهد عاطفية معها هي بالذات أضافت: "كان من الواضح أن ما يدور بعقله فقط من محاولاته المتكررة لإهانتي والتقليل من شأني أمام الآخرين وإزدرائي، هو محاولته إثبات ذكوريته على حساب أنوثتي، وبالطبع أنا لا يمكن أن أقبل بأن يهاجمني ويتطاول علي وأصمت".

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من الممثل الذي ضرب صديقته حتى الموت ؟

وأكملت نورغول قائلة "هذا للأسف ما يحدث الآن في تركيا، وهذا هو الجو السائد الآن، وهذه هي الأحوال السائدة في مسلسل آخر حيث ضرب ممثل صديقته حتى الموت ولا يزال يعمل، والمنتجون يبررون هذا الأمر قائلين: كيف ستعرفون إن كانت المرأة كاذبة أو صادقة؟ ربما فعلت ما فعلت لتحقق بعض الشهرة، قلة الإحترام تجاه المرأة لا تزال سائدة في بلدنا".

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جعلني أركان أنتظر ثماني ساعات طويلة

وسئلت نورغول عمّا إذا تعرضت للموقف ذاته في عمل درامي سابق لها قالت: لا إطلاقاً، لم أواجه أي مشاكل أبداً، أذهب لموقع التصوير في الموعد المحدد، أحفظ دوري وأمثله ثم أعود إلى منزلي، أما في هذا المسلسل (حطام) فكنت أذهب لموقع التصوير وأنتظر 8 ساعات، وأظل أنتظر لساعات وساعات طويلة بسبب أركان بيتككايا، وجراء تأخره الدائم صرت أشغل نفسي ببعض الأشغال اليدوية في موقع التصوير لأقتل الوقت ليس إلا".

وتابعت "أنا لم أذهب أبداً في حياتي إلى موقع التصوير وأنا تحت تأثير الخمر، أو وأنا أشتم".

تصريحات نورغول هذه أثارت غضب وإستياء أركان بيتككايا وأعلن عن نيته مقاضاتها قانونياً بعد إزالة الستار عن وجهه الآخر خلف الكاميرا فهزت صورته أمام معجبيه وبالأخص معجباته، فهل سيتأثر رايتنغ مسلسل (حطام) سلباً بعد هز صورة بطله الأول وإظهاره كرجل يتعالى على المرأة في كواليس التصوير أم سيرتفع؟

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