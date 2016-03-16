أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حفل أديل في لندن يتحول إلى ساحة "فرح ودموع"

Google+ Print

الأربعاء 16-03-2016 23:59

الحفل الغنائي الذي قدمته النجمة العالمية أديل Adele مساء أمس الثلاثاء 15 مارس في لندن لم يكن عادياً، حيث تقدم شاب من الحضور بطلب يد حبيبته، فما كان من أديل الا ان تلتقط تلك اللحظات الرومانسية، وتعلن على الملأ أن أحدهم تقدم للتو بطلب يد رفيقته.

ولم تكتفِ المغنية بذلك بل أصرت على صعود الشاب جوني وخطيبته إلى المنصة لتهنئتهما أمام الآلاف، منوهة إلى أن تلك اللحظة من أروع ما شهدته.

ولهول المفاجأة على الصعيدين، لم تتمكن الشابة من حبس دموعها، تكاد لا تصدق هدية حبيبها من جهة وأديل من جهة أخرى.


يشار الى أن أديل دعت مؤخراً، في أول حفل من جولتها الغنائية الطويلة، إحدى معجباتها في قاعة SSE Arena إلى المسرح، وشجّعتها على طلب الزواج من صديقها، حتى أن الجمهور الحاضر هتف مع الفتاة لصديقها قائلاً: "هيا نيل Nil".

 

أديل تزور إحدى معجباتها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي