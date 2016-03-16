حفل أديل في لندن يتحول إلى ساحة "فرح ودموع"

الحفل الغنائي الذي قدمته النجمة العالمية أديل Adele مساء أمس الثلاثاء 15 مارس في لندن لم يكن عادياً، حيث تقدم شاب من الحضور بطلب يد حبيبته، فما كان من أديل الا ان تلتقط تلك اللحظات الرومانسية، وتعلن على الملأ أن أحدهم تقدم للتو بطلب يد رفيقته.

ولم تكتفِ المغنية بذلك بل أصرت على صعود الشاب جوني وخطيبته إلى المنصة لتهنئتهما أمام الآلاف، منوهة إلى أن تلك اللحظة من أروع ما شهدته.

ولهول المفاجأة على الصعيدين، لم تتمكن الشابة من حبس دموعها، تكاد لا تصدق هدية حبيبها من جهة وأديل من جهة أخرى.



يشار الى أن أديل دعت مؤخراً، في أول حفل من جولتها الغنائية الطويلة، إحدى معجباتها في قاعة SSE Arena إلى المسرح، وشجّعتها على طلب الزواج من صديقها، حتى أن الجمهور الحاضر هتف مع الفتاة لصديقها قائلاً: "هيا نيل Nil".

أديل تزور إحدى معجباتها