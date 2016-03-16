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باسم ياخور يعترف: العين أصابتني

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الخميس 17-03-2016 01:02

تعرض النجم السوري باسم ياخور لحادث جديد اليوم خلال تصوير مشاهده بمسلسل "العراب ، تحت الحزام" للمخرج حاتم علي حيث أصيب بجرح تحت عينه اليمنى وبدا من خلال الصور التي نشرها باسم على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن عينه منتفخة نتيجة الإصابة كما بدا أنه يتلقى العلاج عند الطبيب.

وكتب باسم : بيقولوا العين بتفلق الصخر ..أي والله..... بهاليومين لصدقت هالحكي وأمنت فيه إيمان مطلق . الله يستر من الجاية ".

من جهته قال باسم في حديث لـ "سيدتي نت" : "الإصابة حصلت خلال التصوير وبالتحديد عندما كنت أقوم بفتح باب السيارة حيث ارتطم بوجهي ما ادى لهذه الإصابة".

وكان باسم قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام خلال تصوير مشاهده في المسلسل حيث انتشرت الأخبار على أنها ازمة قلبية ليوضح باسم أنها مجرد وعكة نتيجة التعب و الإرهاق.

 

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