ثلثا المصريات فوق سن الـ45 مصابات بارتفاع ضغط الدم

أكد الدكتور محسن إبراهيم، رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، أن ربع المصريين البالغين مصابون بارتفاع ضغط الدم، وكذلك ثلثى المصريات فوق سن الـ45 عامًا، وأن 7.1 مليون شخص حول العالم يموتون سنويًا بسبب ارتفاع ضغط الدم مقابل 5 ملايين يموتون بسبب التدخين و2.6 مليون بسبب السمنة.

وقال الدكتور محسن إبراهيم إن اهتمامنا بمرض ارتفاع ضغط الدم نابع من كونه يسبب الإصابة بالفشل الكلوى وأمراض القلب والسكتة الدماغية ولكونه أيضًا أكثر مرض غير معدٍ منتشر ويتزايد بشكل مستمر.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم أن مرض ارتفاع ضغط الدم يزداد مع التقدم فى السن ولدينا أعلى معدل وفيات ناتجة عن أمراض القلب والشرايين بما فيها ضغط الدم ويعد السبب الرئيسى للوفيات على مستوى العالم يليه التدخين ثم مرض السكر وبعده زيادة الوزن ولحسن الحظ يمكن علاج ضغط الدم المرتفع وإذا لم يعالج قد يصاب المريض بالفشل الكلوى أو نزيف بالمخ أو أمراض القلب.

وتابع الدكتور محسن: نحتاج إرشادات موحدة وأن نعرف الأدوية الأساسية والتى يجب تناولها بأمر الأطباء كما نحتاج عيادات متخصصة حتى نقلل الوفيات مع تقدم السن خاصة أن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم فى تزايد بل يعد هذا المرض أكثر انتشارا بين السيدات وهن فوق سن الـ45 عامًا حتى أن أكثر من ثلثى المصريات مصابات به ويتوقع زيادة النسبة مع تقدم السن أكثر لافتًا إلى وجود قصور شديد فى العيادات المتخصصة لعلاج ضغط الدم.

وأشار الدكتور محسن إلى وجود تعاون بين جمعيات الضغط ووزارة الصحة بخصوص إنشاء عيادات متخصصة فى علاج مرض ارتفاع ضغط الدم.

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