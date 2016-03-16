ننشر صورة تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة ميريهان حسين

حصل "اليوم السابع" على صورة من تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة ميريهان حسين الذى أثبت ادعاءها زورًا بقيام ضابطى شرطة بقسم الهرم بملامسة أجزاء حساسة بجسدها ومحاولة التعدى عليها فى تلك المناطق.

وأرسل الطب الشرعى تقرير الكشف على ميريهان للنيابة العامة، وجاء خاليًا من محاولة هتك عرض، أو لمس أجزاء حساسة من جسدها، والتعرض للتعذيب الجسدى، وفق ادعائها ضد ضباط قسم الهرم.

وأكد التقرير أن الالتهابات الموجودة بالعضو التناسلى على غرار ما يتخلف عن إزالة الشعر فى تاريخ سابق على تاريخ الواقعة.

وكانت الفنانة ميريهان قد اتهمت ضابطين بقسم الهرم بالتعدى عليها داخل القسم، وكذلك ضابط الكمين، بأن سبها وعاملها بعنف بعد سقوط رخصة القيادة من يديها، واصطدامه بسيارتها أثناء التقاط الرخص من على الأرض.

وذكرت أن "الضابط تعدى عليها بالضرب، وأن سبها لضباط الكمين كان رد فعل طبيعى لما تعرضت له من ضرب وإهانه"، وأشارت بأنها تعرضت لهتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب الجسدى أمام، النيابة التى أمرت بعرضها على الطب الشرعي، والذى أكد عدم صحة الواقعة.

- النيابة تستعجل تحريات الأمن العام تمهيدًا لإحالة ميريهان حسين للمحاكمة