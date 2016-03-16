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مطار القاهرة يتسلم 7 أجهزة حديثة للكشف عن الحقائب

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مطار القاهرة يتسلم 7 أجهزة حديثة للكشف عن الحقائب مطار القاهرة يتسلم 7 أجهزة حديثة للكشف عن الحقائب
أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن السلطات المعنية بأمن المطار، تسلمت اليوم الأربعاء، 7 أجهزة "اكس راى" جديدة لدعم عمليات التفتيش فى المطار.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الجديدة ثلاثية الأبعاد، وأحدث ما يتم استخدامه حاليا فى جميع مطارات العالم، مؤكداً أنه سيتم دعم عدد من الصالات بتلك الأجهزة.

وأشار المصدر إلى أنه جار حاليا استكمال استيراد 15 جهازا آخر لدعم عمليات التفتيش، وضمان التدقيق فى كل ما يصل البلاد، من الخارج أو يخرج منها وضمانة لعدم تأخير الركاب.

وبدأ عدد من الفنيين تركيب الاجهزة الجديدة لدعم الصالات داخل الدائرة الجمركية.

أجهزة الكشف عن الحقائب (1)

أجهزة الكشف عن الحقائب (2)


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