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انتشار رجال الأمن والمفرقعات بالسيدة نفيسة لتأمين احتفالات الليلة الكبيرة

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انتشار رجال الأمن والمفرقعات بالسيدة نفيسة لتأمين احتفالات الليلة الكبيرة انتشار رجال الأمن والمفرقعات بالسيدة نفيسة لتأمين احتفالات الليلة الكبيرة
توافد الآلاف من جموع الشعب المصرى وأبناء الطرق الصوفية على ميدان السيدة نفيسة، للاحتفال بالليلة الكبيرة لمولدها، الذى بدأ منذ أسبوع.

وانتشرت الخيام التابعة للطرق الصوفية لتقديم خدماتها لمريدى المولد، من طعام وشراب فى عادة صوفية فى تلك المناسبات، كما انتشر الباعة الجائلون بالميدان استغلال لتلك المناسبة لترويج بضاعتهم.

كما يشهد الميدان تحويلات مرورية ومنع السيارات من دخول حرم المسجد نظرا للزحام الشديد، بالإضافة إلى انتشار مكثف لرجال الشرطة وخبراء المفرقعات وسيارات الإسعاف والمطافى لتأمين الاحتفال، فيما شهدت المنطقة المحيطة زحاما مروريا شديدا ويحاول رجال المرور تسيير حركة المركبات.

كما يبدأ الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين حفلته فى الحادية عشر ليلا، ليصعد بعدها والدها عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى، الذى يبدأ وصلته الإنشادية فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.


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