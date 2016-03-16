سعد الدين الهلالى: فتوى نجل الحوينى بتحريم عيد الأم خرافات ولا تنسب للدين

علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على فتوى الشيخ أبو يحيى الحوينى، نجل الداعية الإسلامى أبو إسحاق الحوينى، بعدم جواز الاحتفال بعيد الأم باعتباره بدعة لا يجوز الاحتفال بها، قائلاً: "الفتوى ليست حكما دينيا نازلا من السماء بل هى تعبر عن رأى قائلها ولا يجب نسبها للدين.. ورمز الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى هنأ أمهات مصر .. لما يبقى رمز الدولة بيقدر أمهات سيدات مصر أعتقد ده هيجبر خاطرهم من أى خرافات أخرى تخرج من غير مسئولين زى الفتوة المشئومة دى".

وأضاف "الهلالى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv قائلاً: "أفضل رد على هذه الفتوى أننى أقول لكل أم مصرية كل سنة وأنت طيبة".

وشدد "الهلالى" على ضرورة عودة المرأة إلى الحياة العامة، وتابع: "ولا يصح أن نقول عنها فى الشارع أم وأخت ولكن نقول عليها إنسانة ومواطنة.. يجب أن ننظر إلى الرجل والمرأة فى الشارع على أساس أنهما مواطنان".