مدير أمن الغربية يشرف على حملة البيئة لقياس عادم السيارات بطنطا

أشرف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، يرافقه العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية، والرائد إبراهيم كامل الضابط بإدارة مرور الغربية، على حملة مديرية شئون البيئة بالغربية، بنقطة مرور هلانة، لقياس نسبة عادم السيارات، التى تتسبب فى تلوث الهواء، وتم فحص 40 سيارة، منها 11 مخالفة لشروط البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بتوقيع غرامات مالية فورية بمعرفة مديرية شئون البيئة.

ووجه مدير أمن الغربية، الضباط، بحسن معاملة المواطنين، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة، والبعد عن التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية يتفقدان مركز تدريب الشرطة بطنطا

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