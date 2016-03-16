تموين المنوفية تغلق مركزا لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من غلق مركز لتعبئة المواد، لعمله بدون تراخيص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد باهر عدلى رئيس مباحث التموبن من تحرير القضية رقم 4851 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 م ضد "أحمد.ح.ع" مسئول عن مركز تعبئة سلع غذائية بدائرة القسم، وتم ضبط 5 أطنان من الأرز المعبأ فى أجولة زنة الواحدة 25 كجراما، و500 كجرام أرز معبأ فى أكياس زنة الواحدة 5 كجرام، و5 طن سكر معبأ فى شكائر زنة الواحدة 50 كجرام، 750 كجرام سكر معبأ فى أكياس زنة الواحدة 1 كجرام ونصف كجرام مجهول المصدر، وماكينة تعبئة سلع غذائية كهربائية، و1 ميزان حساس كهربائى، و8000 كيس فارغ زنة 1 كجرام، و3000 كيس فارغ زنة 5 كجرام، و2000 كيس فارغ زنة نصف كجرام، وذلك لعمله بدون التراخيص، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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