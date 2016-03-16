تموين المنوفية تغلق مركزا لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من غلق مركز لتعبئة المواد، لعمله بدون تراخيص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد باهر عدلى رئيس مباحث التموبن من تحرير القضية رقم 4851 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 م ضد "أحمد.ح.ع" مسئول عن مركز تعبئة سلع غذائية بدائرة القسم، وتم ضبط 5 أطنان من الأرز المعبأ فى أجولة زنة الواحدة 25 كجراما، و500 كجرام أرز معبأ فى أكياس زنة الواحدة 5 كجرام، و5 طن سكر معبأ فى شكائر زنة الواحدة 50 كجرام، 750 كجرام سكر معبأ فى أكياس زنة الواحدة 1 كجرام ونصف كجرام مجهول المصدر، وماكينة تعبئة سلع غذائية كهربائية، و1 ميزان حساس كهربائى، و8000 كيس فارغ زنة 1 كجرام، و3000 كيس فارغ زنة 5 كجرام، و2000 كيس فارغ زنة نصف كجرام، وذلك لعمله بدون التراخيص، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.